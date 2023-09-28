Врач предупредил о высокой вероятности сокращения жизни при ожирении

По словам медика, ожирение — причина множества опасных болезней: это главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, подагры и некоторых видов рака. Эти причины и обуславливают сокращение продолжительности жизни.

Регулярное употребление высококалорийной пищи, переработанных продуктов и в целом неправильное пищевое поведение приводят к нарушению метаболизма. В связи с этим в России избыточная масса тела диагностирована примерно у 60% мужчин и 63% женщин, а ожирением страдают 17,3% и 25,3% соответственно.

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