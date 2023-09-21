Врач рассказал об особенном влиянии магнитных бурь на людей с больным сердцем

Когда на Солнце учащаются и усиливаются вспышки и выбросы энергии, на Земле определённые категории людей ощущают это на себе. Прежде всего это люди с болезнями сердца: ишемией, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время магнитных бурь таким людям следует тщательно следить за артериальным давлением, ограничивать физические нагрузки, больше отдыхать, ни в коем случае не употреблять алкоголь и острую пищу.

При этом здоровые люди обладают необходимыми ресурсами, благодаря которым организм защищён от воздействия магнитных бурь.

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