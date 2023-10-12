Фитнес и здоровье
21:52, 12 октября 2023
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Врач рассказала, что на самом деле вредит глазам. И это не смартфоны

Зрение ухудшается из-за чтения в темноте

Врач-офтальмолог, микрохирург Татьяна Шилова 12 октября, во Всемирный день зрения рассказала, что вред гаджетов и очков для зрения не более чем миф.

Врач рассказала, что на самом деле вредит глазам. И это не смартфоны
© Pexels.com

Смартфоны и прочие устройства не ухудшают зрение — излучение их дисплеев соответствует норме. Зато глазам вредит чтение в темноте при слишком большой яркости, к этим факторам относится и мелкий шрифт.

Очки не влияют на зрение, но отказ от них, напротив, спровоцирует резкое ухудшение, поскольку глаза будут постоянно напрягаться.

Также и гимнастика для глаз имеет ограниченную эффективность. Эффект может быть, упражнения могут помочь для избавления от сухости и улучшения глазного кровотока. Но механизмы развития близорукости или дальнозоркости сложнее и устраняются иначе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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