Врач рассказала, что на самом деле вредит глазам. И это не смартфоны

Смартфоны и прочие устройства не ухудшают зрение — излучение их дисплеев соответствует норме. Зато глазам вредит чтение в темноте при слишком большой яркости, к этим факторам относится и мелкий шрифт.

Очки не влияют на зрение, но отказ от них, напротив, спровоцирует резкое ухудшение, поскольку глаза будут постоянно напрягаться.

Также и гимнастика для глаз имеет ограниченную эффективность. Эффект может быть, упражнения могут помочь для избавления от сухости и улучшения глазного кровотока. Но механизмы развития близорукости или дальнозоркости сложнее и устраняются иначе.

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