Врач рассказала о неочевидных симптомах инсульта

Кроме привычных слабости в конечностях с одной стороны, головокружения с тошнотой и рвотой, нарушения зрения и слуха, головной боли, спутанного сознания и затруднённой речи при инсульте могут проявляться и другие симптомы. Инсульт может проявляться внезапной и несвойственной человеку дурашливостью, неряшливостью, агрессией, нарушением ориентирования во времени и пространстве, а также с другой симптоматикой.

«У человека возникают несвойственные ему дурашливость, неряшливость, агрессия, нарушение ориентирования во времени и пространстве или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность. А в некоторых случаях инсульт очень похож на опьянение. Это может ввести окружающих в заблуждение», — объяснила врач.

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