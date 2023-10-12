Фитнес и здоровье
22:28, 12 октября 2023
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Врач рассказала о неочевидных симптомах инсульта

Может проявляться в виде дурашливости и подобных состояний

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о нетипичных симптомах инсульта.

Врач рассказала о неочевидных симптомах инсульта
© Unsplash.com

Кроме привычных слабости в конечностях с одной стороны, головокружения с тошнотой и рвотой, нарушения зрения и слуха, головной боли, спутанного сознания и затруднённой речи при инсульте могут проявляться и другие симптомы. Инсульт может проявляться внезапной и несвойственной человеку дурашливостью, неряшливостью, агрессией, нарушением ориентирования во времени и пространстве, а также с другой симптоматикой.

«У человека возникают несвойственные ему дурашливость, неряшливость, агрессия, нарушение ориентирования во времени и пространстве или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность. А в некоторых случаях инсульт очень похож на опьянение. Это может ввести окружающих в заблуждение», — объяснила врач.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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