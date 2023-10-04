Фитнес и здоровье
22:14, 04 октября 2023
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Врач рассказала, от каких продуктов может захотеться спать

В основном это продукты с быстрыми углеводами

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина объяснила, что некоторые продукты после употребления вызывают сонливость.

Врач рассказала, от каких продуктов может захотеться спать
© Pexels.com

Среди них картофель, паста, белый рис, мучное с добавленным сахаром — булки, другие сладости. В целом это продукты с содержанием быстрых углеводов, которые сначала повышают уровень сахара, но его уровень также быстро снижается, вызывая сонливость.

По словам врача, нужно обращать внимание и на продукты с аминокислотой триптофаном. Вещество содержится в мясе индейки, молоке, орехах и семенах. Триптофан отличен тем, что может увеличить уровень серотонина, что в свою очередь может привести к ощущению сонливости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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