Врач рассказала, от каких продуктов может захотеться спать

Среди них картофель, паста, белый рис, мучное с добавленным сахаром — булки, другие сладости. В целом это продукты с содержанием быстрых углеводов, которые сначала повышают уровень сахара, но его уровень также быстро снижается, вызывая сонливость.

По словам врача, нужно обращать внимание и на продукты с аминокислотой триптофаном. Вещество содержится в мясе индейки, молоке, орехах и семенах. Триптофан отличен тем, что может увеличить уровень серотонина, что в свою очередь может привести к ощущению сонливости.

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