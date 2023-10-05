Врач: выпитая натощак вода улучшает здоровье и внешность

Один-два стакана чистой воды полезны для запуска работы ЖКТ и обмена веществ, помогают организму проснуться. А если пить в течение дня достаточное количество воды, метаболизм ускоряется, способствуя борьбе с лишним весом. Вода утром натощак притупляет чувство голода, восстанавливает потерянную во сне жидкость, способствует борьбе с патогенами, поскольку улучшает работу лимфатической системы.

Кроме того, вода натощак разжижает кровь и профилактирует образование тромбов. К тому же вода необходима и для поддержания здоровья волос и кожи. «Поэтому пить воду нужно не только по утрам, но и в течение всего дня. Немаловажную роль в этом вопросе играет и сбалансированное питание», — отметила эксперт.

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