Врачи посоветовали пожилым людям проходить ежедневно дополнительные 3 тысячи шагов

Врачи отмечают, что зачастую люди пенсионного возраста проходят около 4 тыс шагов в день, а если добавить 3 тысячи шагов, то есть ежедневно проходить 7 тысяч шагов, это приведёт к нормализации давления.

Но отмечается, что необходимо наблюдаться у лечащего врача и не отменять назначенные препараты.

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