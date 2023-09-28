Врачи посоветовали пожилым людям проходить ежедневно дополнительные 3 тысячи шагов

20:15, 28 сентября 2023
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Врачи посоветовали пожилым людям проходить ежедневно дополнительные 3 тысячи шаговЭто снижает давление
Учёные из Университета штата Айова порекомендовали пожилым людям добавить к своей ежедневной норме ходьбы не менее 3 тысяч шагов. Это благотворно влияет на снижение артериального давления.
Врачи отмечают, что зачастую люди пенсионного возраста проходят около 4 тыс шагов в день, а если добавить 3 тысячи шагов, то есть ежедневно проходить 7 тысяч шагов, это приведёт к нормализации давления.
Но отмечается, что необходимо наблюдаться у лечащего врача и не отменять назначенные препараты.
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