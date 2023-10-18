Вредно ли дремать после будильника? Ответили исследователи сна

Ученые провели два исследования. В первом из них было опрошено более 1700 человек, и выяснилось, что 69% респондентов пользуются кнопкой «дремать» на будильнике, а существенной разницы в качестве сна между дремлющими и не дремлющими людьми не было.

Во втором исследовании 31 человек, считающий себя любителем поспать, находился под наблюдением в лаборатории сна. Исследователи не обнаружили существенных различий в уровне гормонов стресса, утренней сонливости, настроении и структуре сна при сравнении ночей с дремотой и без нее. Интересно отметить, что утром участники эксперимента несколько лучше справлялись с когнитивными тестами, когда они дремали, что позволяет предположить, что это может повысить их бдительность.

Исследование опровергает мнение о том, что дремота вредит сну, и предполагает, что она может быть адаптивной для «ночных сов» или тех, кому требуется больше времени, чтобы полностью проснуться утром.

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