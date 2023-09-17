Вредят или нет здоровью перекусы

Более ранние исследования также показали, что здоровая и хорошо сбалансированная закуска, которая содержит белок, может уменьшить голод и уровень гормона голода грелина.

Особенно важны перекусы для тех, кто страдает сахарным диабетом. Более частое употребление пищи может поддерживать более стабильный уровень сахара в крови между основными приёмами пищи. Правда, не всем диабетикам нужно включать в рацион перекусы. Например, при диабете 2 типа ваш врач может решить, что вам перекусы не нужны.

Один-два перекуса в день между завтраком и обедом, между обедом и ужином не дадут вам сильно голодать между приёмами пищи.

Перекусывайте только тогда, когда чувствуете голод. Лучше всего выбрать для этого здоровую еду: которая содержит белок или полезные углеводы. Белок можно найти в орехах, ореховом масле, нежирных или обезжиренных молочных продуктах, мясе, бобах, углеводы - в фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.