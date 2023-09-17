Вредят или нет здоровью перекусы

Вредят или нет здоровью перекусыОтвечает диетолог
Обзор, опубликованный в журнале Nutrients в 2023 году, показал, что 90% американцев перекусывают как минимум раз в день, а более четверти участников другого исследования 2020 года признались, что едят закуски несколько раз в день. Полезно ли это вообще для здоровья?
Перекусом, как правило, считается любая еда, которую употребляют в перерывах между основными приёмами пищи. Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана рекомендует во время перекусов получать максимум 150-250 ккал.
Но полезны ли в целом перекусы? Или лучше их избегать? Ответ зависит во многом от того, что и сколько вы едите. Ключ заключается в том, чтобы использовать дополнительные калории, которые вы получаете из перекусов, чтобы обеспечить организм дополнительными питательными веществами и чтобы оставаться сытым до следующего приёма пищи.
Более ранние исследования также показали, что здоровая и хорошо сбалансированная закуска, которая содержит белок, может уменьшить голод и уровень гормона голода грелина.
Особенно важны перекусы для тех, кто страдает сахарным диабетом. Более частое употребление пищи может поддерживать более стабильный уровень сахара в крови между основными приёмами пищи. Правда, не всем диабетикам нужно включать в рацион перекусы. Например, при диабете 2 типа ваш врач может решить, что вам перекусы не нужны.
Один-два перекуса в день между завтраком и обедом, между обедом и ужином не дадут вам сильно голодать между приёмами пищи.
Перекусывайте только тогда, когда чувствуете голод. Лучше всего выбрать для этого здоровую еду: которая содержит белок или полезные углеводы. Белок можно найти в орехах, ореховом масле, нежирных или обезжиренных молочных продуктах, мясе, бобах, углеводы - в фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах.
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