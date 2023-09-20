Выполняйте эти четыре действия перед сном, чтобы избавиться от вздутия живота

Выполняйте эти четыре действия перед сном, чтобы избавиться от вздутия животаИх перечислил тренер
Облегчить вздутие живота перед сном вполне возможно. Помогут в этом несколько простых действий.
Джеки Смит, сертифицированный тренер по интегративному питанию и фитнесу, разработала специальную программу по уменьшению вздутия живота. Вот что вам нужно делать для этого перед сном.
Выпейте 12 унций (355 мл) магниевой воды. Магний играет важную роль в расслаблении кишечника и улучшении состояния воспалённых мышц. Многие из нас испытывают недостаток магния из-за большого количества стресса в жизни. Если вы примете магний вечером, то избавитесь от вздутия живота и получите полноценный стул утром.
Примите позу «Кошка-корова». Эта поза в йоге поможет улучшить кровообращение, положение таза, расслабляет тело. Благодаря ей вы избавите кишечник от напряжения и газов.
Поднимите ноги вверх к стене. За счёт этого упражнения вы улучшите кровообращение, расслабите тело, при помощи силы тяжести вернёте органы пищеварения и таза на место. Выполняйте его не менее пяти минут.
Практикуйте «дыхание на 360 градусов». Другими словами, глубокое дыхание животом. Обхватите грудную клетку руками, сделайте глубокий вдох через нос и выдохните через рот. Втягивайте при выдохе брюшной пресс и тазовое дно внутрь и вверх.
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