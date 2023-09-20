Выполняйте эти четыре действия перед сном, чтобы избавиться от вздутия живота

Джеки Смит, сертифицированный тренер по интегративному питанию и фитнесу, разработала специальную программу по уменьшению вздутия живота. Вот что вам нужно делать для этого перед сном.

Выпейте 12 унций (355 мл) магниевой воды. Магний играет важную роль в расслаблении кишечника и улучшении состояния воспалённых мышц. Многие из нас испытывают недостаток магния из-за большого количества стресса в жизни. Если вы примете магний вечером, то избавитесь от вздутия живота и получите полноценный стул утром.

Примите позу «Кошка-корова». Эта поза в йоге поможет улучшить кровообращение, положение таза, расслабляет тело. Благодаря ей вы избавите кишечник от напряжения и газов.