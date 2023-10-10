Замедление развития рака названо одним из свойств шампиньонов, полезных для здоровья

Замедление развития рака названо одним из свойств шампиньонов, полезных для здоровьяЭти грибы защищают клетки от мутации
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала необычные свойства шампиньонов, полезных для здоровья человека. Клетчатка, в избытке содержащаяся в этих грибах, не только улучшает метаболизм и снижает сахар, но к тому же шампиньоны — средство профилактики онкологии.
Эти грибы защищают клетки от мутации, профилактируя рак, выводят излишки сахара и холестерин, улучшают липидный профиль. Соломатина подчеркнула, что в шампиньонах содержатся селен, медь и витамины группы B — важные составляющие здоровья человека.
«Недостаток селена приводит к различным заболеваниям щитовидной железы, то есть к замедлению её функции — гипотиреозу. Медь необходима для производства соединительной ткани, а это качество нашей кожи», — добавила Соломатина.
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