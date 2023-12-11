$16 за батарею и $390 за материнскую плату: раскрыта цена ремонта флагманского Xiaomi Redmi K70 Pro

Так, цена замены отдельных компонентов оказалась удивительно доступной. Например, поменять заднюю камеру будет стоить от $6 до $15, фронтальную камеру — $6, а батарею — $16.

Однако замена материнской платы будет стоить значительно дороже, в зависимости от конфигурации памяти цены варьируются от $330 до $390. Замена дисплея обойдется в $76, а крышки батареи — в $12.

Важно отметить, что указанные выше цены являются только стоимостью запасных частей. Общая стоимость ремонта также будет включать в себя плату за труд в размере $6, взимаемую один раз за каждый ремонт.

Redmi K70 Pro является одним из самых доступных телефонов на Snapdragon 8 Gen 3, начальная цена которого составляет $465 за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.