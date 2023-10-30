2 дня игры в PUBG без перерыва от одного заряда: Xiaomi 14 Pro станет смартфоном с лучшей автономностью

Эксперты оценили работу устройства в различных режимах, включая игры, просмотр видео и веб-сёрфинг, при этом Wi-Fi и Bluetooth оставались включёнными, а яркость и громкость были установлены на 50%.

Особенно впечатляющим оказался результат теста в игре PUBG: всего 30 минут игры «съели» лишь 1% заряда аккумулятора. А это значит, что девайса, в теории, может хватить примерно на двое суток непрерывной игры.

45 минут просмотра видео на платформе Bilibili уменьшили заряд на 3%, такой же результат показал и 15-минутный просмотр видео на Douyin.

После 15 минут в социальной сети Weibo и столь же долгого веб-сёрфинга уровень заряда снизился еще на 5%. Таким образом, за два часа интенсивного использования ёмкость аккумулятора уменьшилась всего на 11%.