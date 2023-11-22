А что потом? На сколько рассчитана бесперебойная работа смартфона после покупки

По словам Биржева, в среднем это 2 года и 6 месяцев. В пределах этого срока смартфоны, как правило, работают корректно. Но после могут начаться сбои.

К примеру, это может быть заполнение внутренней памяти, из-за чего «некуда» будет устанавливаться обновлениям. Вследствие этого приложения начинают работать некорректно и «тормозят», ослабевает защита устройства, аккумулятор всё хуже держит заряд.

Замена батареи может помочь лишь на время, потому что приложения будут становиться всё более энергоёмкими.

Также приложения будут требовать обновлений, что рано или поздно заполнит память. И если при нехватке памяти обновлений не будет, критически важные продукты станут уязвимыми. Кроме того, при отсутствии регулярных обновлений, могут начаться сбои связи.

«Использование гаджета на протяжении нескольких лет просто небезопасно», — подчеркнул эксперт.