А iPhone так умеет? Galaxy S24 Ultra сможет снимать видео в 8К/60FPS
Samsung готовится представить свой новый флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra, который, согласно последним утечкам, сможет записывать видео в разрешении 8К при 60 кадрах в секунду.
Ferra.ru
Эта функция ставит Galaxy S24 Ultra в ряд передовых устройств в области мобильной фотографии и видеосъемки.
Новая утечка, показывающая интерфейс камеры Galaxy S24 Ultra, подтверждает поддержку записи видео в 8К/60 FPS. Это означает, что пользователи смогут снимать очень высококачественное видео с улучшенной плавностью движения.
Однако, возникают вопросы о качестве такой записи и о том, насколько хорошо смартфон справится с обработкой такого объема данных.
Samsung планирует официально представить Galaxy S24 Ultra 17 января. Ожидается, что в ближайшее время будут разосланы приглашения на мероприятие Unpacked, где будут раскрыты все детали о новом флагмане.