Агентство Canalys рассказало о росте продаж смартфонов в 2024 году

По данным агентства, до конца 2023 года производители успеют суммарно отгрузить 1,13 млрд штук — на 5% меньше, чем в 2022 году. При этом рост покажут Африка — на 3% больше, Ближний Восток — 9%, Латинская Америка — 2%.

В 2024 году наметится стабилизация рынка и осторожный рост, опять же, за счёт востребованности смартфонов на вьетнамском, индонезийском, малайзийском, индийском и южнокорейском рынках. Так, согласно прогнозам Canalys, на декабрь 2024 года ожидается рост рынка на 4% — до 1,17 млн штук. А 33% будут проданы как раз на азиатских рынках.

Как отмечается, в 2024 в целом вырастет общая доля Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки — на 6%. Европа покажет рост на 7%, в Северной Америке ротста не ожидается.

При этом вырастет средняя цена смартфонов. В настоящее время на покупку смартфона пользователи тратят в среднем порядка $440.

По мнению аналитиков, эти тенденции сохранятся и в последующем, вплоть до 2027 года с ростом до 1,25 млрд штук.