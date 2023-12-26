Аккумулятор Xiaomi 14 Ultra будет больше предшественника на целых 180 мАч

Не останавливаясь на достигнутом, Xiaomi 14 Ultra обещает еще быструю зарядку, которая, вероятно, будет соответствовать или даже превосходить показатели Xiaomi 13 Ultra: 120 Вт проводной зарядки, 80 Вт беспроводной зарядки и 10 Вт обратной зарядки.

Xiaomi 14 Ultra, возможно, будет оснащен четырьмя 50-мегапиксельными задними камерами, включая основной сенсор Sony LYT900, обеспечивающий динамический диапазон и более насыщенные цвета. Основная камера имеет переменную диафрагму от f/1.6 до f/4.0, плавно адаптируясь к различным условиям освещения.

Благодаря сверхширокоугольному объективу, телемакрообъективу с 3,2-кратным оптическим зумом и перископическому объективу с 5-кратным оптическим зумом, оснащенным оптической стабилизацией изображения, пользователи могут делать четкие и детализированные снимки с разного расстояния и под разным углом.

Под капотом Xiaomi 14 Ultra будет находиться процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Смартфон работает под управлением HyperOS, основанной на Android 14.