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Опубликовано 28 января 2024, 15:00
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Apple начала активно рекламировать «самое крепкое» стекло для iPhone 15

Австралийское подразделение Apple выпустило 30-секундный рекламный ролик с продвижением стекла, защищающего дисплей iPhone 15, которое компания назвала «самым крепким» стеклом для смартфонов. Это стекло Ceramic Shield, производимое компанией Corning.
Apple Australia / YouTube

Apple Australia / YouTube

Для его использования Apple отказалась от стекла Gorilla Glass, которое тоже производит Corning. Ceramic Shield сделано из керамических нанокристаллов и впервые было представлено в iPhone 12, а затем использовалось во всех последующих поколениях, кроме iPhone SE 3.

Примечательно, что в ролике, в котором по сюжету птица нападает на велосипедистку, женщина падает на землю, камни и куски грунта бьются об дисплей, но ничего не происходит. Похоже, реклама всё-таки посвящена не айфону — и так известно, что дисплей последних моделей защищён Ceramic Shield. Цель продвижения — именно стекло.

Специалисты считают, что Apple, вероятно, готовит покупателя к каким-то решениям. При этом неизвестно, будет ли эта реклама транслироваться в США.

Автор:Андрей Кадуков
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