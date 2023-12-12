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09:45, 12 декабря 2023
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Apple названа компанией года 2023 по версии зоологов из PETA

Организация по защите прав животных PETA назвала Apple компанией 2023 года, приветствуя стремление технологического гиганта отказаться от использования кожи в своей продукции.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

По мнению организации, этот шаг соответствует предпочтениям потребителей в пользу экологичных и этичных продуктов, щадит бесчисленное количество животных и способствует смягчению климатического кризиса.

Признание распространяется и на инновационную линейку Apple FineWoven, в которой представлены ремешки для Apple Watch и чехлы для iPhone с более низким уровнем производственных выбросов по сравнению с традиционной кожей.

Несмотря на то, что Apple отказалась от использования кожи, другие производители аксессуаров продолжают использовать этот материал, что также подчеркнули представители организации.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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