Apple обратилась к пользователям iPhone о недопустимости сушки устройств в рисе

Apple настоятельно рекомендует не сушить iPhone с помощью фена, сжатого воздуха или риса. На странице поддержки сказано, что внешнее тепло, исходящее от фена, может повредить детали или привести к перегреву и оплавлению комплектующих. Это же касается и сушки с помощью сжатого воздуха.

Нельзя класть устройство в мешок с рисом, якобы обладающим абсорбирующими свойствами, достаточными для сушки смартфона. На самом деле пыль от риса может забить разъёмы гаджета. К тому же зёрна риса могут поцарапать стекло и корпус.

Служба поддержки Apple предупредила и о том, что для сушки айфона не следует вставлять в зарядный порт ватные палочки, бумажные полотенца либо зубочистки. Это может привести к забиванию ворса или кусочков бумаги в разъём, а также спровоцировать короткое замыкание.

В Apple объяснили, как правильно сушить смартфон. Если телефон упал в воду или появилось уведомление об обнаружении влаги, нужно установить устройство зарядным разъёмом вниз и аккуратно постучать рукой, чтобы вытолкнуть излишки жидкости. Важно, что iPhone должен высохнуть естественным образом. И сколько времени это займёт, зависит от степени намокания. Заряжать смартфон на время сушки нельзя.