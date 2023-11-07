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09:00, 07 ноября 2023
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Apple откажется от камера на 12 Мп в своих смартфонах с выходом iPhone SE 4

По данным инсайдеров, предстоящий iPhone SE 4, ожидаемый в I половине 2024 года, станет настоящим прорывом в линейке.

Ferra.ru

Ferra.ru

Этот аппарат не только удивит своими характеристиками, но и положит конец эре 12-мегапиксельных камер в смартфонах Apple.

Новый iPhone SE 4 будет оснащен впечатляющей 48-мегапиксельной камерой, что является значительным прыжком в качестве съемки по сравнению с предшественниками.

Это обеспечит пользователю возможность захватывать изображения с невероятной детализацией и четкостью. Кроме того, камера сможет по умолчанию выдавать снимки с разрешением 24 Мп, что позволит сохранить больше деталей и текстур на фотографиях.

Не менее важным обновлением станет возможность 2-кратного оптического зума без потери качества, что ранее было недоступно в моделях SE.

В дополнение к улучшенной камере, iPhone SE 4 получит современный дизайн с экраном «во всю лицевую панель» и поддержку 3D распознавания лиц, а также будет оснащен мощным процессором A16 Bionic.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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