Телефоны
Опубликовано 10 февраля 2024, 23:15
1 мин.

Apple поспорила со штатом США из-за законопроекта о «праве на ремонт»

Apple снова оказалась в центре внимания, на этот раз втянувшись в борьбу с законопроектом о праве на ремонт в штате Орегон. Хотя Apple публично поддерживает право на ремонт, их лоббистские усилия против конкретных пунктов законопроекта в Орегоне «вызывают вопросы».
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Суть вопроса заключается в «сопряжении деталей» — практике, применяемой Apple и другими компаниями, которая, по сути, блокирует неоригинальные детали. Представьте себе замену аккумулятора iPhone на аккумулятор из сторонней ремонтной мастерской: вас могут встретить назойливые предупреждения, снижение функциональности или даже отказ части функций, если Apple сочтет деталь неавторизованной.

Закон штата Орегон SB 1596 направлен на ликвидацию этого контроля, запрещая производителям:

  • Блокировать независимые ремонтные мастерские или клиентов от использования запчастей с вторичного рынка.

  • Ограничивать функциональность или производительность из-за несанкционированных деталей.

  • Выводить на экран вводящие в заблуждение предупреждения о неопознанных деталях.

Apple возражает, утверждая, что это «подрывает безопасность, защиту и конфиденциальность». Они утверждают, что использование неизвестных деталей создает риски.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.