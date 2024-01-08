Apple признала замедления iPhone и уже начала выплачивать за это деньги

Согласно веб-сайту, посвященному урегулированию, получатели могут ожидать выплат, распределенных в течение января. Первые сообщения читателей MacRumors подтверждают это: люди получат около 92,17 доллара за одно заявление.

Споры разгорелись в 2017 году, когда Apple признала, что дросселирует производительность iPhone со стареющими батареями, чтобы предотвратить неожиданные отключения. Критики утверждали, что это было сделано без должной прозрачности и затронуло модели iPhone 6, 6s, 7 и SE под управлением определенных версий iOS. Принося извинения за упущения в общении, Apple в суде отстаивала свою невиновность, отрицая любые правонарушения. Как сообщается, урегулирование спора на сумму 500 миллионов долларов было призвано избежать «обременительных и дорогостоящих судебных разбирательств».

Кто имеет право на получение? Право на получение компенсации имеют жители США, которые владели вышеупомянутыми моделями iPhone до 21 декабря 2017 года. Крайний срок подачи иска истек в октябре 2020 года.