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22:30, 03 ноября 2023
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Apple считает Android средством массовой слежки

В США всё ещё продолжается антимонопольный процесс над Google, инициированный Минюстом страны. В деле, порой, всплывают интересные документы, в частности, внутрення переписка Apple об Android как средстве слежения за пользователями.

Unsplash.com

Unsplash.com

В ходе антимонопольного расследования в суде зачитывалась внутрення переписка Apple между главой компании Тимом Куком и вице-президентом Эдди Кью. Последний утверждал, что Android-смартфоны — «устройства для слежки», или a massive tracking device, которые постоянно собирают информацию о пользователях.

В пример Кью привёл голосовой ассистент Google, который привязан к аккаунту пользователя. А «эпловская» Siri не собирает информацию ни при взаимодействии человека с системой, ни из других сервисов.

Переписка Кука и Кью датирована 2013 годом, что, по словам журналистов портала Android Authority, не мешает Apple в своих продуктах иметь Google в качестве основной поисковой системы и получать от конкурента $18–$20 млрд в год.

При этом во внутренней переписке Google за 2016 год утверждается, что Apple хотела бы участвовать в обмене пользовательскими данными.

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