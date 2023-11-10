Apple сделает часть ИИ-функций iOS 18 эксклюзивом новеньких iPhone 16

Однако, согласно последним слухам, некоторые инновационные функции ИИ могут стать эксклюзивными для iPhone 16.

Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл, что внутри корпорации обсуждается, будет ли ИИ обрабатываться на устройстве, через облако или смешанным способом. Неясно, требуют ли некоторые функции специальной аппаратной архитектуры.

По информации от @Tech_Reve, новая LLM компании будет доступна миллионам устройств через облачный искусственный интеллект, в то время как некоторые нейросетевые функции на устройстве останутся эксклюзивными для iPhone 16.

Напомним, что от iOS 18 ожидают улучшенное взаимодействие между Siri и приложением «Сообщения», автоматическое создание плейлистов Apple Music и интеграцию с приложениями, такими как Pages и Keynote.

Неизвестно, как эти функции связаны с новыми требованиями к аппаратному обеспечению.