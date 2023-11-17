Apple введет ненавистный ею в прошлом стандарт RCS: как он будет выглядеть
Долгожданная поддержка RCS в iPhone, которую Apple планирует запустить в 2024 г., не положит конец культовому спору о синих и зеленых пузырях. Компания подтвердила, что сообщения, использующие RCS, будут иметь пресловутые зеленые пузырьки, а сообщения iMessages останутся «престижного» синего цвета.
Несмотря на то, что в RCS появятся такие функции в стиле iMessage, как уведомления о прочтении и индикаторы ввода текста, «битва пузырьков» будет продолжаться.
Решение Apple сохранить цветовую градацию сообщений вызвало бурные дискуссии на разных платформах. Спор о зеленом и синем цвете пузырьков не утихает уже несколько лет, и даже стал предметом рекламных кампаний Google и Samsung. Так, в сентябре Google в очередной раз упрекнула Apple в нежелании внедрять протокол обмена сообщениями RCS (Rich Communications Service). Технологический гигант выпустил шуточную рекламу пейджера iPager, высмеивающую использование компанией Apple технологии SMS и ограничения, которые она накладывает на кросс-платформенный обмен сообщениями.