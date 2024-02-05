Apple выпустит первый складной смартфон к 20-летию iPhone

По информации, опубликованной на сайте MacRumors, ожидается, что новинка появится на рынке к 2026 году и может стать заменой для iPad Mini.

Планируемый складной iPhone будет иметь диагональ экрана от 7 до 8 дюймов, что позволит ему конкурировать не только с существующими складными смартфонами других брендов, но и занять нишу между традиционными смартфонами и планшетами.

Новинка обещает сочетать в себе инновационные технологии и уникальный дизайн, характерные для продукции Apple.

Выпуск складного iPhone станет значимым шагом для Apple, подтверждая ее стремление к инновациям и желание предложить пользователям новые форм-факторы устройств. К тому же это будет ярким ответом все хейтерам, которые упрекают компанию в отставании от конкурентов.