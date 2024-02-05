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Опубликовано 05 февраля 2024, 16:30
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Apple выпустит первый складной смартфон к 20-летию iPhone

К 20-летию iPhone, компания Apple готовит настоящий прорыв в мире — выпуск своего первого складного устройства.
MacRumors

MacRumors

По информации, опубликованной на сайте MacRumors, ожидается, что новинка появится на рынке к 2026 году и может стать заменой для iPad Mini.

Планируемый складной iPhone будет иметь диагональ экрана от 7 до 8 дюймов, что позволит ему конкурировать не только с существующими складными смартфонами других брендов, но и занять нишу между традиционными смартфонами и планшетами.

Новинка обещает сочетать в себе инновационные технологии и уникальный дизайн, характерные для продукции Apple.

Выпуск складного iPhone станет значимым шагом для Apple, подтверждая ее стремление к инновациям и желание предложить пользователям новые форм-факторы устройств. К тому же это будет ярким ответом все хейтерам, которые упрекают компанию в отставании от конкурентов.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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