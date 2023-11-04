Apple засудят в Великобритании за ухудшение работы аккумулятора в айфонах

Коллективный иск, который от лица пользователей подал Гуттманн, предполагает компенсация в $1,9 млрд за ухудшение работы смартфонов: Apple обвинили в деградации аккумуляторов и установке на айфоны специального софта, замедляющего работу устройств.

Суд счёл требования обвинения уместными, но для продолжения разбирательства необходимы дополнительные доказательства. Тогда как иск Apple суд отклонил.

Компания никак не прокомментировала решение суда, а лишь напомнила о своём предыдущем заявлении, что никогда бы не ухудшила пользовательский опыт ради стимулирования продаж.

А юрист сказал, что решение суда — «важный шаг на пути к восстановлению справедливости в отношении потребителей».