Apple займётся созданием батарей для iPhone и сделает их ещё лучше

Согласно последним отчётам, к 2025 году Apple планирует разработать и произвести кремниевые аккумуляторы внутренними силами, не прибегая к услугам сторонних производителей.

Этот стратегический ход напоминает решение Apple производить собственные чипы серии Silicon, что значительно улучшило производительность их устройств.

Использование высокопроизводительных катодных материалов и увеличение содержания кремния вместо графита может увеличить ёмкость батарей и сократить время их зарядки.

Однако стоит отметить, что эти улучшения ожидаются не раньше 2025 года, так что следующие модели iPhone всё ещё могут не обладать этими преимуществами.

Интересный факт: Apple смогла преодолеть одну из основных проблем кремниевых аккумуляторов — их расширение во время зарядки. Также сообщается, что найм эксперта по батареям из Samsung в 2019 году может быть связан с этим новым направлением разработок.