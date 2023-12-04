Батарея в Redmi K70 могла быть еще больше, но Xiaomi не стала жертвовать толщиной и весом смартфона

Новинка в итоге получила батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, позволяя зарядить устройство всего за 18 минут.

Лу Вэйбин спросил пользователей, готовы ли они принять увеличение толщины устройства примерно на 1 мм и соответствующее увеличение веса в обмен на большую емкость батареи. И, судя по отзывам, большинство предпочли бы сохранить текущие размеры и вес устройства.

Redmi K70 также получил процессор Snapdragon 8 Gen2, 6.67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и пиковой яркостью 4000 нит, что делает его одним из самых продвинутых устройств в своем классе.