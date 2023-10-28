Беспроводная зарядка в Toyota «ломает» iPhone 15. Apple обещает экстренное обновление системы

Зарядка некоторых моделей iPhone 15 с помощью беспроводных зарядных устройств в некоторых автомобилях BMW и Toyota Supra может временно отключить возможности NFC, что повлияет на такие функции, как Apple Pay и цифровые ключи от автомобиля.

Пользователи могут получить сообщение об ошибке «Не удалось настроить Apple Pay». Проблема будет устранена в ближайшем обновлении программного обеспечения, скорее всего, в iOS 17.1.1 или iOS 17.2. В то же время компания Apple рекомендует всем, кого затронула эта проблема, избегать беспроводной зарядки в автомобиле.

Специалисты могут попытаться перезапустить чип NFC с помощью Apple Service Toolkit 2, но если это не удастся, может потребоваться аппаратный ремонт.