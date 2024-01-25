Блогер сравнил флагманские Samsung Galaxy S24 Ultra и S23 Ultra, назвав их главные отличия
YouTube
Он выявил ключевые отличия между этими моделями, которые могут повлиять на выбор потребителей.
Galaxy S24 Ultra оказался тоньше, короче и легче своего предшественника, но при этом чуть шире. Одним из заметных изменений стала титановая рамка новой модели вместо алюминиевой у S23 Ultra.
В области защиты Galaxy S24 Ultra превосходит своего предшественника. Оба смартфона оснащены 6.8-дюймовыми Dynamic AMOLED 2X Infinity-O экранами, но у S24 Ultra разрешение экрана выше — 3120 × 1440 пикселей против 3088 × 1440 у S23 Ultra.
Пиковая яркость экрана S24 Ultra также значительно выше — 2600 нит против 1750 нит у S23 Ultra. Важно отметить, что экран S23 Ultra слегка изогнут, в то время как у S24 Ultra панель полностью плоская.
Сканеры отпечатков пальцев и фронтальные камеры у обоих устройств идентичны. Однако основные камеры различаются: в S24 Ultra перископ на 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом заменен на датчик с разрешением 50 Мп с 5-кратным приближением, что обеспечивает лучшее качество снимков даже при 10-кратном зуме.
Оба смартфона работают на Android 14, но у Galaxy S24 Ultra установлена оболочка One UI 6.1, в то время как у S23 Ultra — One UI 6.0.
Galaxy S24 Ultra также будет получать обновления в течение 7 лет, в отличие от 3 лет у S23 Ultra. В области ИИ-функций новый флагман также превосходит предшественника.
Galaxy S24 Ultra предлагается только с 12 ГБ ОЗУ, в то время как S23 Ultra также имел вариант с 8 ГБ. Оба смартфона оснащены мощными процессорами и поддерживают работу со стилусом.
Новинка звучит лучше благодаря стереодинамикам, а емкость батарей и мощность зарядки остались неизменными. Однако Galaxy S24 Ultra работает заметно дольше на одном заряде.
Несмотря на более высокую стоимость Galaxy S24 Ultra, блогер считает, что апгрейд стоит того для владельцев более старых моделей, таких как Galaxy S22 Ultra или S21 Ultra.