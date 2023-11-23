Боль и разочарование: сканер отпечатка пальцев Touch ID не вернется в iPhone 16, несмотря на слухи

Это подтверждается экспертом по интегральным схемам, известным своими точными прогнозами относительно продуктов Apple.

Согласно последним данным, оборудование для производства чипов Touch ID больше не функционирует, за исключением небольшой части, используемой для iPhone SE третьего поколения.

Что в свою очередь является ясным сигналом о том, что Apple отказывается от Touch ID в пользу других технологий.

Несмотря на постоянные слухи о разработке подэкранного сканера отпечатков пальцев, реальность оказалась иной. Вместо этого компания сосредоточится на улучшении Face ID и возможно, внедрении его под дисплей к 2026 году.