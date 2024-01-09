Больше не секрет: сколько будет стоить глобальная версия Xiaomi Redmi Note 13

Согласно онлайн-листингу, новинка от Xiaomi будет предлагаться в Европе по цене €279 евро. Эта информация раскрыла не только стоимость устройства, но и его технические характеристики.

Европейский Redmi Note 13 5G получит 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Внутри устройства будет работать восьмиядерный процессор Dimensity 6080, изготовленный по 6-нанометровому техпроцессу.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч сможет похвастаться проводной зарядкой мощностью 33 Вт. Как и индийская модель, европейская версия будет поставляться с MIUI 14 на базе Android 13.

Смартфон получит тройную камеру на задней панели, включая основной сенсор на 108 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и макро-сенсор на 2 Мп. Спереди расположится 16-мегапиксельная селфи-камера.

В Европе будет доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Официальный запуск новинки запланирован на 15 января.