Борьба обострилась: Samsung начала терять рынок в шести странах, где была лидером

В 42 странах лидерство компании ещё сохраняется, но в 6 — уже нет. Раньше Samsung была «единоличным лидером» в Алжире, Кувейте, Гане, Филиппинах, Болгарии, Венесуэле. Теперь вендора отправили на второе место: Tecno — в Алжире, на Филиппинах — Realme, в Венесуэле — Xiaomi, в Кувейте — Apple.

При этом Samsung вышла на первое место в Индии. Но, по мысли аналитиков, это скорее ситуативно, потому что компания особо не теряла рынок в этой стране, благодаря многоканальным поставкам смартфонов, а другие бренды доходили на индийский рынок не так хорошо. Второй рынок, на котором у Samsung была просадка, — Малайзия. Но в настоящее время компания вернула себе лидирующее место в этой стране.