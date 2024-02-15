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Опубликовано 15 февраля 2024, 18:00
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Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A15 и A25 сравнили и определили лучший

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live перечислил характеристики новых Samsung Galaxy A15 и A25 и объяснил, есть ли смысл переплачивать за старшую модель.
DimaViper Live

DimaViper Live

Samsung Galaxy A15 и A25 имеют идентичную комплектацию. Вместе с каждым из смартфонов вы получите только кабель, документацию и скрепку для открытия лотка для SIM-карт.

В целом Galaxy A15 очень сильно начинает лагать сразу же после запуска. Всё из-за довольно слабого процессора Helio G99. Чуть получше в этом плане ведёт себя А25, который работает на Exynos 1280. При этом, как ни странно, немного быстрее запустился Galaxy A15, а не А25.

По экранам устройства почти не отличаются друг от друга. Единственное — частота обновления у А25 составляет 120 Гц, тогда как у А15 — 90 Гц.

Оба смартфона работают довольно медленно. Но у А15 всё-таки подтормаживания заметнее. Также на А15 и А25 долго происходит разблокировка по лицу и по отпечатку пальца.

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

По части производительности А25 оказывается немного лучше. Результаты тестов в различных бенчмарках вы можете увидеть на изображениях выше.

Основные камеры в обоих случаях имеют разрешение 50 МП, ширик у А15 — 5 МП, у А25 — 8 МП, макро у обоих смартфонов по 2 МП. В действительности широкоугольная камера даёт чуть более качественные фото на А25. Также Galaxy А25 может записывать видео в 4К (А15 только в 1080p) и имеет функцию стабилизации. Фронтальные камеры в обоих случаях имеют разрешение 13 МП, но у А25 фото получаются качественнее.

Наконец, А25 в отличие от А15 обладает стереодинамиками.

Вывод

Если для вас важна камера, то лучше взять Samsung Galaxy A25. Да и в целом этот смартфон выглядит во всём намного выгоднее, чем А15.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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