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13:30, 05 января 2024
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Бюджетные смартфоны Tecno Spark Go 2024 и Spark 20C сравнили

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сопоставил в работе и по характеристикам недорогие Tecno Spark Go 2024 и Spark 20C.

DimaViper Live

DimaViper Live

Tecno Spark Go 2024 и Spark 20C стоят меньше 10 тысяч рублей (в базовой комплектации — 3/4 ГБ и 64 ГБ). Но какой тогда из них лучше выбрать?

Комплектация у Spark Go 2024 и Spark 20C одинаковая. Вместе со смартфоном вы получаете чехол, защитную плёнку на экран, блок питания (только у Spark Go 2024 на 10 Вт, у 20C — на 18 Вт).

Кажется, что преимущество на стороне модели Spark 20C, но это не так. Процессор у него ещё слабее, чем на Spark Go 2024. Поэтому запускался Tecno Spark 20C примерно 3 минуты. При этом, как ни странно, по всем характеристикам, кроме процессора, смартфон 20C превосходит Spark Go 2024.

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

Основная камера у 20C имеет разрешение 50 МП, а у Spark Go 2024 — 13 МП. Но в действительности у них разница в качестве снимков несущественная.

Вывод

Если вы берёте смартфон для себя, то лучше взять модель с более мощным процессором - Tecno Spark Go 2024. Если же вы покупаете смартфон для пожилых родственников, которые в игры в принципе не играют и могут немного подольше подождать открытия приложения, то можно рассмотреть Tecno Spark 20C.

Автор:Егор Ларионов
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