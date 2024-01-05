Бюджетные смартфоны Tecno Spark Go 2024 и Spark 20C сравнили

Tecno Spark Go 2024 и Spark 20C стоят меньше 10 тысяч рублей (в базовой комплектации — 3/4 ГБ и 64 ГБ). Но какой тогда из них лучше выбрать?

Комплектация у Spark Go 2024 и Spark 20C одинаковая. Вместе со смартфоном вы получаете чехол, защитную плёнку на экран, блок питания (только у Spark Go 2024 на 10 Вт, у 20C — на 18 Вт).

Кажется, что преимущество на стороне модели Spark 20C, но это не так. Процессор у него ещё слабее, чем на Spark Go 2024. Поэтому запускался Tecno Spark 20C примерно 3 минуты. При этом, как ни странно, по всем характеристикам, кроме процессора, смартфон 20C превосходит Spark Go 2024.