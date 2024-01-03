Бюджетный Samsung Galaxy A15 получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность
В одном из выпусков на YouTube-канале PBKreviews эксперт разобрал полностью Samsung Galaxy A15 и узнал, насколько легко в нём будет заменить различные компоненты.
PBKreviews
После того как вы снимите заднюю панель Galaxy A15, вам придётся открутить 15 винтиков. Для замены экрана нужно будет отсоединить сначала гибкий кабель, который соединяет экран с основной платой, гибкий кабель от доп. платы, нагреть дисплей и поменять его на новый.
Для извлечения батареи предусмотрена производителем «заплатка». Поэтому достать и заменить аккумулятор вы сможете без проблем.
Вывод
В целом эксперт поставил Samsung Galaxy A15 за ремонтопригодность 8,5 балла из 10 возможных. Они включали: 1,5 балла из 2 за расположение компонентов и время ремонта, 2 балла из 2 за простоту поиска необходимых запчастей внутри смартфона, 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 1,5 балла из 2 за простоту замены батареи, 2 балла из 2 за простоту замены остальных компонентов устройства.