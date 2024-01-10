Чем камеры «обычного» флагмана Vivo отличаются от Vivo IQOO

Vivo X100 и iQOO 12 обладают множеством схожих функций. Но как всё обстоит на деле?

Оба смартфона имеют похожую цветопередачу, если сравнивать дневные фото. Однако на Vivo X100 тон немного более насыщенный и яркий, а на iQOO 12 он более естественный.

При использовании зума у iQOO 12 всё же было небольшое преимущество перед Vivo X100.

Что касается портретных снимков, то алгоритмы у Vivo работают определённо лучше. Особенно это касается оттенков кожи: они выглядят довольно естественно. В целом Vivo X100 — более универсальная камера для портретных фото. То же самое можно сказать о селфи-снимках.