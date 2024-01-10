Чем камеры «обычного» флагмана Vivo отличаются от Vivo IQOO
На YouTube-канале Techniqued эксперт протестировал в работе камеры двух смартфонов от Vivo.
Techniqued
Vivo X100 и iQOO 12 обладают множеством схожих функций. Но как всё обстоит на деле?
Оба смартфона имеют похожую цветопередачу, если сравнивать дневные фото. Однако на Vivo X100 тон немного более насыщенный и яркий, а на iQOO 12 он более естественный.
При использовании зума у iQOO 12 всё же было небольшое преимущество перед Vivo X100.
Что касается портретных снимков, то алгоритмы у Vivo работают определённо лучше. Особенно это касается оттенков кожи: они выглядят довольно естественно. В целом Vivo X100 — более универсальная камера для портретных фото. То же самое можно сказать о селфи-снимках.
При слабом освещении оба устройства справляются отлично. Но у Vivo больше деталей и лучше динамический диапазон.
iQOO 12 способен записывать видео в формате до 8К, в то время как Vivo X100 — до 4К 60 к/с. При съёмке в 4К 60 к/с у обоих смартфонов отлично работает стабилизация. Но телефотообъектив немного лучше оказывается у iQOO 12.
Вывод
Основная разница между Vivo X100 и iQOO 12 заключается в качестве портретных снимков. В этом плане лучше справляется Vivo. Также этот смартфон был лучше в селфи-фото, в записи видео. Поэтому он и стал победителем.