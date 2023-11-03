Чем конкретно Xiaomi Hyper OS отличается от MIUI
Ведущий YouTube-канала «SMART ОБЗОР» перечислил особенности новой оболочки Xiaomi Hyper OS. Она пришла на замену MIUI и скоро уже появится на аппаратах Xiaomi, Poco, Redmi.
SMART ОБЗОР
Чем новая оболочка Xiaomi Hyper OS будет отличаться от MIUI? На самом деле различий не так уж много. Вообще компания Xiaomi хочет выпустить эту оболочку, чтобы объединить все свои устройства в одной системе. То есть смартфоны, смарт-часы, наушники и т.п.
Первое существенное отличие Xiaomi Hyper OS от MIUI - это то, что она занимает меньше места: 29,5 ГБ против 31,9 ГБ.
Общая стилистика оболочки изменилась незначительно. Иконки разве что в целом стали больше походить на иконки на iOS. При подключении зарядки и различных устройств к смартфону вверху экрана появляется новая анимация (см. на изображениях ниже).
Системные приложения вроде заметок, часов переработаны таким образом, чтобы вам было проще управлять смартфоном одной рукой. То же самое касается галереи, диспетчера файлов.
Изменился и внешний вид «шторки». Иконки теперь занимают всю нижнюю часть экрана, появился виджет плеера. В целом теперь «шторка» ещё сильнее похожа по дизайну на «шторку» в iOS.
Появился новый раздел «Обои и персонализация». Теперь в одном меню можно изменять темы, обои, размер иконок, шрифт, настроить Always On Display.
Раздел «Конфиденциальность» объединил в себе два раздела. Вы сможете в нём посмотреть, кто и сколько раз получал доступ к камере, микрофону, вашему местоположению в течение последней недели. Также в этом разделе есть режим инкогнито.
«Плавающие окна» вы можете на Xiaomi Hyper OS не только вращать, но и менять их размер. Также приложения можно разворачивать на пол-экрана.
Был переработан раздел «Звук и вибрация». Вибрация была вынесена в отдельную вкладку. Кроме того, в новой оболочке можно активировать ещё один ползунок, отвечающий за громкость уведомлений.
В разделе «Батарея» вы сможете посмотреть информацию о состоянии аккумулятора, его температуре, количестве цикла заряда на сегодня. Здесь же включается оптимизированная ночная зарядка и оптимизированный ночной режим.
Раздел «Экранное время» стал гораздо нагляднее. Теперь будет удобнее смотреть, сколько раз вы за день включали смартфон и какие приложения использовали.
Также вы при помощи тапа, как и в iOS, теперь сможете отделить изображение от фона и куда-нибудь. Появилась возможность и менять фон на фото по своему усмотрению.