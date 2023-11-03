Чем конкретно Xiaomi Hyper OS отличается от MIUI

Чем новая оболочка Xiaomi Hyper OS будет отличаться от MIUI? На самом деле различий не так уж много. Вообще компания Xiaomi хочет выпустить эту оболочку, чтобы объединить все свои устройства в одной системе. То есть смартфоны, смарт-часы, наушники и т.п.

Первое существенное отличие Xiaomi Hyper OS от MIUI - это то, что она занимает меньше места: 29,5 ГБ против 31,9 ГБ.

Общая стилистика оболочки изменилась незначительно. Иконки разве что в целом стали больше походить на иконки на iOS. При подключении зарядки и различных устройств к смартфону вверху экрана появляется новая анимация (см. на изображениях ниже).

Системные приложения вроде заметок, часов переработаны таким образом, чтобы вам было проще управлять смартфоном одной рукой. То же самое касается галереи, диспетчера файлов.

Изменился и внешний вид «шторки». Иконки теперь занимают всю нижнюю часть экрана, появился виджет плеера. В целом теперь «шторка» ещё сильнее похожа по дизайну на «шторку» в iOS.