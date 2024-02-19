Телефоны
Опубликовано 19 февраля 2024, 09:45
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Чем отличаются камеры в лучших смартфонах Samsung, Google Pixel и Oppo

На YouTube-канале Versus выяснили, какой новый смартфон делает фото и снимает видео лучше: Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra или Pixel 8 Pro.
Чем отличаются камеры в лучших смартфонах Samsung, Google Pixel и Oppo

По основной камере в целом из Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra и Pixel 8 Pro лучшим оказался Google Pixel (14 баллов), далее шёл Oppo (13 баллов), на последнем месте разместился Samsung (10 баллов).

Ультраширик же наоборот качественнее всего снимки делает на Samsung (17 баллов). Несколько хуже был Pixel (10 баллов), и худшим стал Oppo (7 баллов).

Портретные фотографии лучше всего получались на Oppo (14 баллов) и на Samsung (12 баллов), а вот Pixel отставал в этом плане (9 баллов).

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Видео на основную камеру разных сценариях качественнее всего получается на Samsung Galaxy S24 Ultra (14 баллов), далее идёт Oppo (12 баллов) и Pixel (10 баллов). Что касается стабилизации, то лучшим по этому параметру является Samsung, а худшим — Pixel.

По части селфи-фото все устройства равны. Но если сравнивать видео на фронтальную камеру, то лучше остальных оказывается Pixel. С точки зрения записи звука при видеосъёмке лучшим является Samsung.

Режим замедленной съёмки лучше работает на Samsung. При этом он, как и Pixel, может записывать такие видео в Full HD 240 к/с, а Oppo — в HD 480 к/с.

По зуму лучшим был Oppo, а по макро — Samsung.

Вывод

Суммарно больше остальных баллов — 18 — получил по качеству фото и видео Samsung Galaxy S24 Ultra. При этом и Oppo Find X7 Ultra, и Pixel 8 Pro получили по 11 баллов. Со всеми снимками подробнее вы можете ознакомиться выше.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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