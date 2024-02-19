Чем отличаются камеры в лучших смартфонах Samsung, Google Pixel и Oppo

Видео на основную камеру разных сценариях качественнее всего получается на Samsung Galaxy S24 Ultra (14 баллов), далее идёт Oppo (12 баллов) и Pixel (10 баллов). Что касается стабилизации, то лучшим по этому параметру является Samsung, а худшим — Pixel.

По части селфи-фото все устройства равны. Но если сравнивать видео на фронтальную камеру, то лучше остальных оказывается Pixel. С точки зрения записи звука при видеосъёмке лучшим является Samsung.

Режим замедленной съёмки лучше работает на Samsung. При этом он, как и Pixel, может записывать такие видео в Full HD 240 к/с, а Oppo — в HD 480 к/с.

По зуму лучшим был Oppo, а по макро — Samsung.

Вывод

Суммарно больше остальных баллов — 18 — получил по качеству фото и видео Samsung Galaxy S24 Ultra. При этом и Oppo Find X7 Ultra, и Pixel 8 Pro получили по 11 баллов. Со всеми снимками подробнее вы можете ознакомиться выше.