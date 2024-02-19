Чем Redmi Note 13 отличается от Poco M6 Pro и какой лучше
DimaViper Live
Xiaomi Redmi Note 13 и Poco M6 Pro внешне действительно очень сильно похожи. Но есть ли между этими устройствами разница в характеристиках?
В комплекте с Redmi Note 13 идёт зарядка только на 33 Вт, а с Poco M6 Pro — на 67 Вт. Запустился из двух смартфонов немного быстрее Poco.
Redmi Note 13 работает на процессоре Snapdragon 680, а Poco M6 Pro — на Helio G99 Ultra. Последний также набирает примерно на 100 тысяч баллов больше в AnTuTu. С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.
Существуют версии Redmi Note 13 без модуля NFC (то есть без возможности бесконтактной оплаты) и с ним. На это нужно обращать внимание при покупке.
Основная камера у Redmi имеет 108 МП, у Poco — 64 МП. При этом Poco может записывать видео на фронтальную камеру в 1080p 60 к/с, а Redmi — только в 1080p 30 к/с. При этом особой разницы в качестве снимков между этими смартфонами нет, хотя на Poco присутствует оптическая стабилизация.
С точки зрения качества звука выигрывает Poco. Этот же смартфон полностью заряжается за 45 минут, а Redmi — за 1 час 15 минут.
Вывод
В целом немного лучше смотрится по возможностям и функциям Poco M6 Pro. У него лучше звук, процессор, мощнее зарядка, есть оптическая стабилизация в отличие от Redmi Note 13.