Чем Redmi Note 13 отличается от Poco M6 Pro и какой лучше

Xiaomi Redmi Note 13 и Poco M6 Pro внешне действительно очень сильно похожи. Но есть ли между этими устройствами разница в характеристиках?

В комплекте с Redmi Note 13 идёт зарядка только на 33 Вт, а с Poco M6 Pro — на 67 Вт. Запустился из двух смартфонов немного быстрее Poco.

Redmi Note 13 работает на процессоре Snapdragon 680, а Poco M6 Pro — на Helio G99 Ultra. Последний также набирает примерно на 100 тысяч баллов больше в AnTuTu. С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.