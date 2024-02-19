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Опубликовано 19 февраля 2024, 21:00
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Чем Redmi Note 13 отличается от Poco M6 Pro и какой лучше

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live перечислил сходства и различия Xiaomi Redmi Note 13 и Poco M6 Pro, а также объяснил, какую модель лучше сейчас покупать.
DimaViper Live

DimaViper Live

Xiaomi Redmi Note 13 и Poco M6 Pro внешне действительно очень сильно похожи. Но есть ли между этими устройствами разница в характеристиках?

В комплекте с Redmi Note 13 идёт зарядка только на 33 Вт, а с Poco M6 Pro — на 67 Вт. Запустился из двух смартфонов немного быстрее Poco.

Redmi Note 13 работает на процессоре Snapdragon 680, а Poco M6 Pro — на Helio G99 Ultra. Последний также набирает примерно на 100 тысяч баллов больше в AnTuTu. С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

Существуют версии Redmi Note 13 без модуля NFC (то есть без возможности бесконтактной оплаты) и с ним. На это нужно обращать внимание при покупке.

Основная камера у Redmi имеет 108 МП, у Poco — 64 МП. При этом Poco может записывать видео на фронтальную камеру в 1080p 60 к/с, а Redmi — только в 1080p 30 к/с. При этом особой разницы в качестве снимков между этими смартфонами нет, хотя на Poco присутствует оптическая стабилизация.

С точки зрения качества звука выигрывает Poco. Этот же смартфон полностью заряжается за 45 минут, а Redmi — за 1 час 15 минут.

Вывод

В целом немного лучше смотрится по возможностям и функциям Poco M6 Pro. У него лучше звук, процессор, мощнее зарядка, есть оптическая стабилизация в отличие от Redmi Note 13.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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