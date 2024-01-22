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Опубликовано 22 января 2024, 02:15
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Чем Xiaomi Poco M6 Pro отличается от X6 Pro и какой покупать

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live перечислил основные характеристики Xiaomi Poco M6 Pro и X6 Pro. Какой из них в работе себя показывает лучше?
DimaViper Live

DimaViper Live

Xiaomi Poco M6 Pro стоит сейчас примерно 20 тысяч рублей, а X6 Pro — около 30 тысяч рублей (цены актуальны на момент съёмки видеоролика).

По комплектации смартфоны ничем не отличаются друг от друга. В коробке вместе с каждым из них лежит зарядка на 67 Вт, кабель, чехол. На экране в обоих случаях уже есть защитная плёнка.

Также к Poco M6 Pro можно подключить проводные наушники, а у X6 Pro этого разъёма уже нет. Не поддерживает более дорогая версия и расширение памяти при помощи карты памяти.

Удивительно, но немного быстрее запустился Рoco M6 Pro. Габариты у смартфонов примерно одинаковые, экраны тоже. Правда, разрешение на X6 Pro чуть побольше.

Что касается процессора, то M6 Pro работает на Helio G99 Ultra, а X6 Pro — на Dimensity 8300 Ultra. Последний имеет поддержку 5G и показывает лучшие результаты в AnTuTu. В PUBG вы не сможете поставить максимальную графику на M6 Pro — только стандартную в отличие от X6 Pro.

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

По части камер у смартфонов практически всё совпадает. Задние объективы у M6 Pro и X6 Pro вообще одинаковые, а фронтальные камеры имеют 16 МП с апертурой f2,5 (M6 Pro) и f2,4 (X6 Pro).

Также Poco X6 Pro может видео записывать максимум в 4К, а M6 Pro - в 1080p 60 к/с. Похожая история с видеосъёмкой на фронтальную камеру.

Заряжаются оба телефона с 0 до 100% примерно за 50 минут. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях составляет при этом 5000 мА*ч.

Вывод

Ключевая разница между Poco M6 Pro и X6 Pro заключается только в процессоре. То есть 10 тысяч рублей на самом деле вы будете переплачивать исключительно за более мощный чип. По факту же серьёзной разницы в скорости работы между этими устройствами вы не почувствуете, если только вы не любитель игр. Для игроманов, конечно же, на перспективу лучше брать X6 Pro, а обычным пользователям хватит и M6 Pro.

Автор:Егор Ларионов
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