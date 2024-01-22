Чем Xiaomi Poco M6 Pro отличается от X6 Pro и какой покупать
DimaViper Live
Xiaomi Poco M6 Pro стоит сейчас примерно 20 тысяч рублей, а X6 Pro — около 30 тысяч рублей (цены актуальны на момент съёмки видеоролика).
По комплектации смартфоны ничем не отличаются друг от друга. В коробке вместе с каждым из них лежит зарядка на 67 Вт, кабель, чехол. На экране в обоих случаях уже есть защитная плёнка.
Также к Poco M6 Pro можно подключить проводные наушники, а у X6 Pro этого разъёма уже нет. Не поддерживает более дорогая версия и расширение памяти при помощи карты памяти.
Удивительно, но немного быстрее запустился Рoco M6 Pro. Габариты у смартфонов примерно одинаковые, экраны тоже. Правда, разрешение на X6 Pro чуть побольше.
Что касается процессора, то M6 Pro работает на Helio G99 Ultra, а X6 Pro — на Dimensity 8300 Ultra. Последний имеет поддержку 5G и показывает лучшие результаты в AnTuTu. В PUBG вы не сможете поставить максимальную графику на M6 Pro — только стандартную в отличие от X6 Pro.
По части камер у смартфонов практически всё совпадает. Задние объективы у M6 Pro и X6 Pro вообще одинаковые, а фронтальные камеры имеют 16 МП с апертурой f2,5 (M6 Pro) и f2,4 (X6 Pro).
Также Poco X6 Pro может видео записывать максимум в 4К, а M6 Pro - в 1080p 60 к/с. Похожая история с видеосъёмкой на фронтальную камеру.
Заряжаются оба телефона с 0 до 100% примерно за 50 минут. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях составляет при этом 5000 мА*ч.
Вывод
Ключевая разница между Poco M6 Pro и X6 Pro заключается только в процессоре. То есть 10 тысяч рублей на самом деле вы будете переплачивать исключительно за более мощный чип. По факту же серьёзной разницы в скорости работы между этими устройствами вы не почувствуете, если только вы не любитель игр. Для игроманов, конечно же, на перспективу лучше брать X6 Pro, а обычным пользователям хватит и M6 Pro.