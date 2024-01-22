Чем Xiaomi Poco M6 Pro отличается от X6 Pro и какой покупать

Xiaomi Poco M6 Pro стоит сейчас примерно 20 тысяч рублей, а X6 Pro — около 30 тысяч рублей (цены актуальны на момент съёмки видеоролика).

По комплектации смартфоны ничем не отличаются друг от друга. В коробке вместе с каждым из них лежит зарядка на 67 Вт, кабель, чехол. На экране в обоих случаях уже есть защитная плёнка.

Также к Poco M6 Pro можно подключить проводные наушники, а у X6 Pro этого разъёма уже нет. Не поддерживает более дорогая версия и расширение памяти при помощи карты памяти.

Удивительно, но немного быстрее запустился Рoco M6 Pro. Габариты у смартфонов примерно одинаковые, экраны тоже. Правда, разрешение на X6 Pro чуть побольше.

Что касается процессора, то M6 Pro работает на Helio G99 Ultra, а X6 Pro — на Dimensity 8300 Ultra. Последний имеет поддержку 5G и показывает лучшие результаты в AnTuTu. В PUBG вы не сможете поставить максимальную графику на M6 Pro — только стандартную в отличие от X6 Pro.