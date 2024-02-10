Чип Dimensity 9300 поможет MediaTek получить 35% глобального рынка чипов

В этом процессоре нет ни одного маломощного ядра Efficiency CPU. Чипсет оснащён четырьмя процессорными ядрами Cortex-X4 Prime и четырьмя Cortex-A720 Performance, а также графическим процессором Arm Immortalis G720. Чипы Dimensity 9300 используются в устройствах серии vivo X100 и во флагманских планшетах, таких как готовящийся к выпуску vivo Pad 3.

Вендор видит в этом чипсете стратегический инструмент влияния на рынок. В частности, потому, что благодаря Dimensity 9300 MediaTek уже увеличила выручку от продажи флагманских чипов на 70%.

Согласно аналитическому отчёту Morgan Stanley, Dimensity 9300 — самый мощный процессор приложений для смартфонов, который используется в настоящее время. Поэтому аналитики ожидают, что доля MediaTek на рынке вырастет с 20% прошлогодней доли до 35% в 2024 году.

Также аналитики считают, что MediaTek вполне готова бросить вызов такому гиганту отрасли, как Qualcomm.