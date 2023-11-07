Чип для Android-флагманов конца 2024 года от Qualcomm будет частично мощнее «компьютерного» процессора Apple M2

Новинка обещает местами превзойти «компьютерный» процессор Apple M2. Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер под ником Revegnus.

По его словам, Snapdragon 8 Gen 4 будет первым чипом компании, изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу, что является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим 4-нм.

Особенно впечатляет новый GPU Adreno 830, который, согласно предварительным тестам в 3DMark Wild Life Extreme, показывает результаты на 10% выше, чем у Apple M2.

Вместе с тем Qualcomm отходит от использования стандартных ядер ARM в пользу собственной архитектуры Nuvia, что потенциально может привести к значительному увеличению производительности и энергоэффективности.

Этот ход следует за приобретением компанией Nuvia в 2021 году, основанной бывшими инженерами Apple, что добавляет взаимосвязь между двумя технологическими гигантами.