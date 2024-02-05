Что случится со смартфоном, если он упадёт в ванну с водой

А вот если человек заряжал в ванной смартфон и случайно его выронил в воду, то у этого могут быть непредсказуемые последствия. Всё зависит от напряжения и тока. К примеру, 20 вольт и 5 ампер — это уже опасно.

Что касается самого телефона, то его нужно сразу же вытащить из воды и дать ему высохнуть полностью. Существуют модели с влагозащитой IP67 и IP68. Однако здесь тоже есть нюанс: к примеру, при контакте с горячей водой эта функция точно не поможет.