Телефоны
Опубликовано 05 февраля 2024, 07:30
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Что случится со смартфоном, если он упадёт в ванну с водой

Есть люди, которые берут с собой смартфон даже в ванную комнату. Но что случится с этим устройством, если вдруг он упадёт в воду?
@kandinsky21_bot

@kandinsky21_bot

Даже если вы случайно уроните телефон в воду, с ним вряд ли что-то ужасное произойдёт. Но только если у него не повреждена батарея. В ином же случае при контакте аккумулятора с водой может возникнуть возгорание или взрыв. Однако это лишь 1% всех случаев.

@kandinsky21\_bot

@kandinsky21_bot

А вот если человек заряжал в ванной смартфон и случайно его выронил в воду, то у этого могут быть непредсказуемые последствия. Всё зависит от напряжения и тока. К примеру, 20 вольт и 5 ампер — это уже опасно.

Что касается самого телефона, то его нужно сразу же вытащить из воды и дать ему высохнуть полностью. Существуют модели с влагозащитой IP67 и IP68. Однако здесь тоже есть нюанс: к примеру, при контакте с горячей водой эта функция точно не поможет.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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