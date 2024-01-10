Что вы получаете при покупке поддельного Xiaomi Poco X3 Pro 16/1 ТБ на Ozon

В комплекте с Poco X3 Pro идёт прозрачный чехол, кабель, зарядка на 5 Вт, проводные наушники, скрепка для открытия лотка для сим-карт, документация.

Работает этот смартфон на Android 5, которую уже не поддерживает Google. Не запускается на нём даже предустановленное приложение YouTube.

Удивительно, но в Honor X5 всё то же самое, что и в Poco X3 Pro, за исключением корпуса и наличия сканера отпечатков.