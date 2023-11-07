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03:00, 07 ноября 2023
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Да будет бой: MediaTek выпустила «убийцу» процессора Snapdragon 8 Gen 3

MediaTek сделала заявку на лидерство, выпустив новый процессор Dimensity 9300, который обещает составить серьезную конкуренцию Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Android Police

Android Police

Ожидается, что новый чип будет использоваться в топовых китайских Android-смартфонах, хотя его появление на американском рынке под вопросом.

Dimensity 9300 отличается уникальной архитектурой с «большими» производительными ядрами, что, по заявлениям MediaTek, обеспечивает улучшенную производительность и на 33% меньшее энергопотребление по сравнению с предыдущей моделью.

Компания также утверждает, что новый чип на 40% мощнее своего предшественника и способен достигать более высоких показателей в бенчмарках.

Android Police

Android Police

Кроме того, Dimensity 9300 оснащен усовершенствованным GPU с поддержкой трассировки лучей, удвоенной мощностью ИИ-обработки, поддержкой высоких частот обновления и совместимостью с Wi-Fi 7, что делает его весьма конкурентоспособным на рынке.

Первые устройства на базе Dimensity 9300 ожидаются в ноябре, и есть предположения, что новый Vivo X100 станет первым смартфоном с этим чипом, стремясь составить конкуренцию Xiaomi 14, работающему на Snapdragon.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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