Дебют международной версии Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ состоится уже в январе 2024 года

Это объявление последовало за презентацией серии Redmi 13C в Индии, где компания также поделилась тизером, снятым полностью на Redmi Note 13 Pro+.

Напомним, что линейка Redmi Note 13 включает в себя три модели: Redmi Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+, причём последняя оснащена впечатляющей 200-мегапиксельной основной камерой.

Этот флагман использует датчик Samsung ISOCELL HP3 размером 1/1.4 дюйма с пикселями 0.56µm и поддержкой записи видео в 4K при 30 кадрах в секунду. Этот же датчик использовался в прошлогодней модели Redmi Note 12 Pro+.

Все три модели серии Note 13 были представлены в Китае ещё в сентябре, и теперь ожидается их запуск в Индии, в январе. Ожидается, что Xiaomi вскоре предоставит больше информации о глобальном запуске Redmi Note 13.