Десять лучших компактных смартфонов на декабрь 2023 г.

Xiaomi 12/12X. Эти смартфоны — братья-близнецы. Работают они оба на процессорах Snapdragon, только 12Х — на Snapdragon 870, а 12 — на Snapdragon 8 Gen 1. Второй мощнее, однако сильно греется и «садит» аккумулятор. В первую очередь на эти устройства нужно обратить внимание тем, кто не готов тратить большие деньги на смартфон.